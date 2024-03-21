Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для програми Grain from Ukraine - Зеленський

Україна спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН опрацьовує нові маршрути для програми Grain from Ukraine, щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах, повідомив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників третього саміту за демократію.

"Коли Росія заблокувала наші порти та почала знищувати аграрну інфраструктуру, наша рішучість і глобальна співпраця дали надзвичайний результат. Ми відновили стабільність глобального продовольчого ринку, знявши російську блокаду з частини наших портів і відновивши постачання агропродукції. Уже десятки мільйонів тонн українського продовольства доставлено до Африки, Азії, Європи. Працює і наша гуманітарна продовольча програма "Зерно з України", завдяки якій уже доставлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці до Ємену, Сомалі, Нігерії, Судану, Ефіопії. Дякую країнам-донорам, які допомогли", - сказав Зеленський.

За його інформацією, за кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України.

"Ми довели, що можемо відновлювати продовольчу безпеку, і я запрошую всіх долучатися до реалізації і цього, і всіх інших пунктів нашої Формули миру", - закликав президент України.