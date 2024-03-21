Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків ракетної атаки РФ на Київ

Волонтери Товариства Червоного Хреста України працюють на ліквідації наслідків російської ракетної атаки на Київ у четвер.

"Унаслідок масованої ракетної атаки на столицю постраждали люди та пошкоджено житлові будинки. На місці надзвичайної ситуації працюють волонтери Українського Червоного Хреста та рятувальні служби. Розгорнуто пункти з надання допомоги населенню", - написало ТЧХУ у фейсбуці.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждали 13 осіб (шестеро осіб у Святошинському районі та семеро - у Шевченківському), серед них одна дитина, шпиталізовані четверо. Пошкоджені три підприємства харчопрому та будівля складу Rozetka.