Денного ворожого удару по Харкову було завдано протикорабельною ракетою

За уточненими даними, російські окупаційні війська використовували для удару по Харкову в середу вдень ракету Х35, а не Х-59, як повідомлялося раніше.

"За даними вибухотехніків ГУ НП в області, сьогодні варвари застосували по мирних жителях Харкова протикорабельну ракету Х35", - написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару по Харкову п'ятеро людей загинули, семеро постраждали. Виникла пожежа, що поширилася на 10 тис. кв. м. Пошуково-рятувальна операція та ліквідація пожежі триває.