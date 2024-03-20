План Ukraine Facility передбачає удосконалення дошкільної освіти, запуск переходу від військової служби та покращення ринку праці у 2025-2026 рр.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає удосконалення систем дошкільної та професійної освіти, запуск системи переходу від військової служби до цивільного життя і покращення функціонування ринку праці у 2025-2026 роках.

Згідно з планом, який український уряд ухвалив і передав Європейській комісії, Україна має провести низку реформ у сфері людського капіталу.

Зокрема, до третього кварталу 2024 року Україна має затвердити комплексну Стратегію демографічного розвитку на період до 2040 року; до четвертого кварталу 2024 року - затвердити Стратегію реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на життя в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.

Також до першого кварталу 2025 року Україна має вдосконалити систему дошкільної освіти та затвердити Стратегію розвитку української культури; до другого кварталу 2025 року - вдосконалити систему професійної освіти; до 4 кварталу 2025 року - запустити систему переходу від військової служби до цивільного життя та розпочати реалізацію закону "Про основні засади житлової політики".

Крім того, до другого кварталу 2026 року Україна має затвердити Стратегію зайнятості населення; до четвертого кварталу 2026 року - удосконалити систему реабілітації осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план реалізації Ukraine Facility до Європейської комісії.

Зокрема, план реалізації Ukraine Facility передбачає: реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на держслужбу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.