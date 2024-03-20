Події

18:32 20.03.2024

План Ukraine Facility передбачає удосконалення дошкільної освіти, запуск переходу від військової служби та покращення ринку праці у 2025-2026 рр.

2 хв читати
План Ukraine Facility передбачає удосконалення дошкільної освіти, запуск переходу від військової служби та покращення ринку праці у 2025-2026 рр.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає удосконалення систем дошкільної та професійної освіти, запуск системи переходу від військової служби до цивільного життя і покращення функціонування ринку праці у 2025-2026 роках.

Згідно з планом, який український уряд ухвалив і передав Європейській комісії, Україна має провести низку реформ у сфері людського капіталу.

Зокрема, до третього кварталу 2024 року Україна має затвердити комплексну Стратегію демографічного розвитку на період до 2040 року; до четвертого кварталу 2024 року - затвердити Стратегію реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на життя в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.

Також до першого кварталу 2025 року Україна має вдосконалити систему дошкільної освіти та затвердити Стратегію розвитку української культури; до другого кварталу 2025 року - вдосконалити систему професійної освіти; до 4 кварталу 2025 року - запустити систему переходу від військової служби до цивільного життя та розпочати реалізацію закону "Про основні засади житлової політики".

Крім того, до другого кварталу 2026 року Україна має затвердити Стратегію зайнятості населення; до четвертого кварталу 2026 року - удосконалити систему реабілітації осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план реалізації Ukraine Facility до Європейської комісії.

Зокрема, план реалізації Ukraine Facility передбачає: реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на держслужбу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.

Теги: #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 20.03.2024
План Ukraine Facility передбачає ухвалення закону про територіальну організацію виконавчої влади та про розмежування повноважень у 2025-2026 рр.

План Ukraine Facility передбачає ухвалення закону про територіальну організацію виконавчої влади та про розмежування повноважень у 2025-2026 рр.

18:17 20.03.2024
Україна запланувала на II кв.-2024 закон про БЕБ, Стратегію термомодернізації будівель і Нацплан з енергетики та клімату - План для Ukraine Facility

Україна запланувала на II кв.-2024 закон про БЕБ, Стратегію термомодернізації будівель і Нацплан з енергетики та клімату - План для Ukraine Facility

17:57 20.03.2024
План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

15:42 20.03.2024
Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

13:34 20.03.2024
Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

13:30 20.03.2024
Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

12:08 18.03.2024
План для Ukraine Facility передбачає реалізацію понад 36 індикаторів до 2024 р.

План для Ukraine Facility передбачає реалізацію понад 36 індикаторів до 2024 р.

17:44 08.03.2024
Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

10:42 04.03.2024
Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

17:36 28.02.2024
Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

Україна запланувала на II кв.-2024 закон про БЕБ, Стратегію термомодернізації будівель і Нацплан з енергетики та клімату - План для Ukraine Facility

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

Унаслідок авіаудару по Максимівці Донецької області 2 людини загинули, 1 поранено - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 4 людей - Терехов

ОСТАННЄ

Іспанія передала Україні за два роки військову допомогу на EUR190 млн і готує ще 20 "Леопардів" - ЗМІ

Іспанія передала Україні за два роки військову допомогу на EUR190 млн і готує ще 20 "Леопардів"

Пасажири, які запізнилися на вокзал у Перемишлі, зможуть скористатися 10 іншими рейсами - Мінвідновлення

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

ВР підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон без письмової декларації, з EUR150 до EUR1 тис.

Унаслідок авіаудару по Максимівці Донецької області 2 людини загинули, 1 поранено - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 4 людей - Терехов

Депутата Тернопільської облради затримано на одержанні хабара у військовослужбовця ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА