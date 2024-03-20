Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що Європейська комісія виплатила перші 4,5 млрд євро з Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро.

Відповідне оголошення він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення Ради асоціації Україна-ЄС.

"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ (до ЄС)", - сказав Боррель.

Зі свого боку європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Олівер Варгеї додав, що друга виплата відбудеться у квітні.