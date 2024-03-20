Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

У межах дослідження "Правосуддя в умовах російської збройної агресії", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" за підтримки Швейцарії через Відділ миру та прав людини, було отримано результати розуміння українцями справедливості, покарань і компенсацій у контексті військової агресії Росії, а також уявлень про колабораційну діяльність.

"Для 47% опитаних поняття справедливості в контексті військової агресії росії проти України означає покарання винних у військових злочинах; для 30 % - встановлення правди щодо всіх подій, ще для 17% - компенсація збитків усім постраждалим. З тим, що справедливості можна буде досягнути без арешту та суду над винними в нападі на Україну та військових злочинах не погоджуються 75% респондентів. З можливістю досягнення справедливості за таких умов погоджуються 22%", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому групою "Рейтинг" у середу.

При цьому серед пріоритетних напрямів діяльності української влади та суспільства в забезпеченні справедливості опитані найчастіше зазначали притягнення винних до відповідальності (55%), очищення влади через усунення та недопущення до неї тих, хто співпрацював з окупантами (46%), знаходження зниклих безвісти й повернення депортованих осіб (30%). Майже чверть опитаних говорила про встановлення фактів злочинів та отримання фінансової компенсації, кожен п'ятий – про посилення санкцій і заморожування активів Росії та її громадян.

Встановлення справедливості для постраждалих від війни, на думку половини опитаних, найбільше залежить від президента. 37% опитаних бачать відповідальним парламент, 35% - уряд. Майже четверта частина опитаних вважає, що відповідальні громадяни України, молодь поділяє цю думку частіше за інші вікові групи.

Майже 90% респондентів вважають, що разом із судовим розглядом мають застосовуватися й додаткові механізми забезпечення справедливості (комісії люстрації, встановлення правди про події війни, компенсація збитків постраждалим): 51% зазначили, що вони мають застосовуватися на постійній основі, 38% - що на тимчасовій. Більшість опитаних (84%) вважають, що такі механізми мають діяти на території всієї України.

Законність і правомірність діяльності цих інституцій забезпечить їх створення на основі угоди між Україною та кількома іншими країнами - таку думку поділяють 41% опитаних. 24% вважають, що на це вплине створення таких інституцій через зміни в Конституції та законодавстві, ще 18% - що діяльність додаткових інституцій мають затвердити структури ООН.

Питання виправданості самосуду щодо винних у воєнних злочинах неоднозначне серед опитаних: 46% вважають самосуд виправданим, 51% - протилежної думки.

Водночас абсолютна більшість (95%) респондентів вважає важливим забезпечити відкритість і регулярне інформування громадян і постраждалих про перебіг розгляду судами справ про воєнні злочини.

Опитування проводили 18-24 жовтня 2023 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.