Глава Пентагону: Україні потрібна підтримка, щоб продовжувати захищати свою територію, сподіваємося на якнайшвидше рішення щодо допомоги в Конгресі

В Україні відчувають упевненість у можливості продовжувати захищати свою територію й тримати лінію оборони, однак українцям потрібна підтримка, тому ми сподіваємося на якнайшвидше ухвалення законопроєкту в Конгресі про допомогу для України, заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"Що стосується потенційного прориву РФ. На полі бою ми спостерігаємо низку поступових успіхів росіян, про що голова Браун сказав щойно. Цих успіхів було досягнуто значними витратами з точки зору персоналу та обладнання. Але, тим не менш, ми побачили деякі успіхи. Я спілкуюся зі своїм українським колегою і головнокомандувачем ЗСУ, вони відчувають упевненість у своїй здатності продовжувати захищати свою суверенну територію й тримати лінію оборони. Звісно, їм потрібні боєприпаси. Їм потрібна підтримка, щоб мати можливість продовжувати це робити", - сказав Остін на брифінгу за результатами 20-го засідання у форматі "Рамштайн".

З огляду на це глава Пентагону наголосив, що сподівається на швидке ухвалення в Конгресі додаткового пакета допомоги для України.

"Я, як і раніше, бачу широку підтримку в обох палатах Конгресу України, і тому я оптимістичний щодо того, що ми побачимо прогрес. Але, знову ж таки, це річ, яку не можна абсолютно передбачити, і ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і нашими міжнародними партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає необхідну їй підтримку", - зазначив він.

Остін також наголосив, що сьогодні майже 50 країн зібралися вдвадцяте, щоб обговорити допомогу Україні в галузі безпеки.

"Я продовжую чути єдність і рішучість намагатися знайти спосіб продовжувати надавати цю підтримку, тому ми бачимо, як союзники і партнери активізуються, але підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, звісно, дуже і дуже важлива", - додав міністр оборони.