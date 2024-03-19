Євросоюз планує до кінця місяця поставити Україні приблизно півмільйона снарядів - Стано

Країни ЄС поставлять Україні до кінця березня майже половину від мільйона снарядів, обіцяних Києву, повідомив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Одна з наших політичних цілей залишається незмінною: ми поставимо Україні 1 млн артилерійських боєприпасів цьогоріч. Що стосується планової дати наприкінці березня, це буде приблизно півмільйона снарядів", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, Боррель напередодні докладно описав ситуацію з постачаннями Києву боєприпасів на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

На цій пресконференції очільник європейської дипломатії, зокрема, зазначив, що "будь-яка держава-член, яка хоче купити боєприпаси за межами Європейського Союзу, бо в неї є пропозиція або вона знає, де їх купити, може це зробити, і це може бути відшкодовано з Європейського фонду миру".

"Держави-члени, які хочуть купити боєприпаси для України, можуть отримати ці боєприпаси звідки завгодно. Зі своїх запасів, від європейської оборонної промисловості, від будь-якого постачальника у всьому світі", - сказав Боррель.