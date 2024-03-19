ГУР МО України здійснило низку кібератак по російських об'єктах

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та активісти групи BO Team здійснили низку кібератак по об'єктах держави-агресора Росії.

"Під ударом опинилися не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України", - повідомляє пресслужба ГУР у телеграм-каналі.

Зокрема, протягом тижня з 11 до 18 березня 2024 року було атаковано ресурси ПАТ "Ростелеком" - виведено з ладу комунікаційне обладнання забайкальського та красноярського краю РФ; отримано доступ до системи електронного документообігу "уряду Бєлгородської області", здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників; атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак"; атаковано та знищено інформаційні ресурси "муніципальної бюджетної установи старооскольського міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального господарства"; атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко"; захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера "1Gb.ru" і десятків тисяч обслуговуваних ним вебсайтів; виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у "центрі управління міським автоелектротранспортом" у Новосибірську.

"Завдані ворогові збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів. Атаки на росію в кіберпросторі тривають", - наголосили в ГУР.