Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини упродовж доби, є поранений

Російські війська за добу обстріляли міста і села Херсонської області, одна людина поранена, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, минулої доби противник обстрілював Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон.

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, припортову інфраструктуру, газову заправну станцію, автосервісне підприємство та автомобіль.

"У результаті російської агресії одна людина отримала поранення", - додав він.