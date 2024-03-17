Єгипет і ЄС ухвалили декларацію про встановлення стратегічного партнерства

Єгипет і ЄС домовилися підняти свої відносини на рівень стратегічного і всеосяжного партнерства, заснованого на цінностях справедливості, взаємної поваги і довіри, йдеться у спільній декларації сторін.

"Європейський союз визнає Єгипет як надійного партнера, а також унікальну і життєво важливу геостратегічну роль Єгипту як опори безпеки, поміркованості та миру в регіоні Середземномор'я, Близького Сходу й Африки", - наголошується в документі, ухваленому в неділю на переговорах у Каїрі й опублікованому в Брюсселі.

У декларації, підписаній президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, наголошується, що сторони "вирішили сформулювати і підписати інклюзивний документ про всеосяжне і стратегічне партнерство в першому кварталі 2024 року".

"Документ про стратегічне партнерство чітко визначатиме конкретні сфери співробітництва, а саме: політичні відносини, макроекономічну стабільність, стійкі інвестиції та торгівлю, включно з енергетикою, водою, продовольчою безпекою та кліматичними змінами, міграцією, безпекою та розвитком людського капіталу", - заявили очільники Єгипту та ЄС.

Європейський союз готовий підтримати порядок денний розвитку Єгипту до 2030 року, щоб забезпечити його довгострокову макроекономічну стабільність і стійке економічне зростання, що ґрунтується на спільно визначених пріоритетах і цілях реформ. У короткостроковій перспективі ЄС готовий надати Єгипту допомогу у вигляді бюджетної підтримки, пільгового фінансування та грантів.

Стратегічне партнерство передбачає плани ЄС "розширювати аспекти співробітництва з Єгиптом у багатьох сферах сучасної економіки, включно з відновлювальними джерелами енергії та відновлюваним воднем, передовою індустріалізацією, сільським господарством, продовольчою безпекою, зв'язком і цифровізацією, водною безпекою та управлінням водними ресурсами".

"Ці галузі залучать до 5 млрд євро європейських інвестицій", - йдеться в декларації.

Сторони передбачають проведення раз на два роки по черзі в Каїрі та Брюсселі самітів за участю президента Єгипту і голів Єврокомісії та Євроради.