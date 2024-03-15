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16:56 15.03.2024

Глави МЗС країн ЄС 18 березня продовжать обговорювати військову допомогу Україні та санкції для РФ

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Глави МЗС країн ЄС 18 березня продовжать обговорювати військову допомогу Україні та санкції для РФ

Міністри закордонних справ країн - членів Європейського Союзу продовжать обговорювати військову підтримку України та санкції для Росії.

Ці питання заявлені в порядку денному засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, яке відбудеться в понеділок, 18 березня, у Брюсселі. Про це в п'ятницю журналістам повідомив європейський чиновник.

За його словами, на початку засідання за допомогою відеозв'язку до міністрів приєднається державний секретар США Ентоні Блінкен. Між міністрами й держсекретарем відбудеться обмін думками.

Далі під час розгляду першого питання, яким заявлена російська агресія проти України, через відеозв'язок до глав зовнішньополітичних відомств країн - членів ЄС звернеться їхній український колега Дмитро Кулеба. "Щодо першого питання ідея полягає в тому, щоб дати оцінку, де ми зараз перебуваємо. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як завжди, обміняється думками з міністрами. Очікується обмін думками з питання військової підтримки України, буде обговорення санкцій", - повідомив співрозмовник журналістів.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюватимуть міністри питання направлення в Україну збройних сил будь-яких країн ЄС, чиновник констатував, що йому про це невідомо. "Ми бачили обговорення, яке відбувалося останні два-три тижні. Логіка мислення високого представника (Жозепа Борреля) полягає в тому, що в той час, коли ми повністю підтримуємо Україну в цій важкій війні з Росією, коли ситуація на полі бою така, якою вона є, ми говоримо, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться, і так довго, скільки знадобиться. Ми будемо дивитися, як це робити, в міру розвитку подій. Це те, як ми робимо від самого початку (війни): рішення ухвалюватимуть тоді, коли їх необхідно буде ухвалити", - пояснив він.

Європейський чиновник також нагадав, що саме в п'ятницю, 15 березня, в Росії розпочалися так звані вибори президента. "До понеділка, найімовірніше, ЄС дасть свою оцінку цим так званим виборам", - додав він.

Іншими питаннями порядку денного заявлені Білорусь і ситуація на Близькому Сході.

Теги: #єс #мзс

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