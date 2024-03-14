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21:02 14.03.2024

В Україні пройшов День італійського дизайну-2024

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У Національному університеті "Львівська політехніка" відбулося відкриття Дня італійського дизайну в Україні 2024, повідомляє посольство Італії.

"День італійського дизайну в Україні, у складному контексті другого року російської агресії, має на меті стати знаком безпосередньої близькості Італії до населення України, особливо до тих, хто займається підприємницькою діяльністю", - зазначив посол П'єр Франческо Дзадзо, відкриваючи День італійського дизайну в Україні.

Посол представив українській громадськості концепцію цьогорічного заходу, що відзначається в усьому світі.

"Завдяки зусиллям Відділу розвитку торговельного обміну ICE та Італійського інституту культури ми розкриваємо цьогорічну тему під назвою "Створюючи цінність: інклюзія, інновації та стійкість" саме в соціальному ракурсі. Цю тему присвячено кухні, яка виступає не лише місцем, де готують їжу, а насамперед центром домашнього соціально-побутового життя: і тому ми завозимо в Україну найкращі італійські технології, які застосовують для проєктування кухонь, щоб вони були функціональними та практичними як для людей із фізичними вадами, так і для маломобільних груп населення", - розповів Дзадзо.

Він додав, що не випадково ця ініціатива відбувається саме у Львові, де розташовані численні реабілітаційні клініки, переповнені учасниками бойових дій, з якими Італія співпрацює у сфері охорони здоров'я та реалізації гуманітарних ініціатив.

"Італія хоче допомогти, зокрема шляхом передачі своїх інноваційних та інклюзивних рішень, щоб особи, які постраждали на війні, стали ресурсом для майбутнього українського суспільства", - підсумував глава Місії.

В Україні заплановані зустрічі-бесіди з архітекторами Карло Мотроні та Марком Савицьким, шеф-кухарем Стефано Антоніоллі та підприємцем Лучіо Скіаролі.

Захід розпочався в НУ "Львівська політехніка" з ініціативи, орієнтованої на студентів, і продовжиться семінаром, присвяченим українським імпортерам меблів, дизайнерам та архітекторам, а також італійським підприємцям у цій галузі, які працюють в Україні.

 

 

Теги: #італія #дизайн

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