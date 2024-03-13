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15:16 13.03.2024

Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва - Кличко

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Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва - Кличко

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, якою громаді Києва повернуто 3 тис. га Біличанського лісу, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Юристи департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, які діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення сел. Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною Національного природного парку "Голосіївський", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Мер Києва нагадав, що 2021 року смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу. "Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", - наголосив Кличко.

Теги: #громада #біличанський_ліс

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