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21:50 12.03.2024

Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

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Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з прем'єр-міністром і главою Міністерства внутрішніх справ заявив про плани щодо збільшення чисельності прикордонних військ у державі.

"Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші чиновники. Я погодив подальші кроки для розбудови Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави висловив гордість за кожного українця та українку, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси держави та національну незалежність.

"Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ - і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", - сказав він.

 

Теги: #збільшення #прикордонні_війська

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