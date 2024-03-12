У Кривому Розі 3 загиблих, 36 постраждалих, зокрема 7 дітей - обладміністрація
Троє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у вівторок.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі, також 36 осіб дістали травм, із них семеро - діти.
"Постійно збільшується й кількість постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх уже 7. А загалом людей, які зазнали травм, - 36. Це на зараз", - написав Лисак.
Раніше він повідомляв про 33 постраждалих, зокрема чотирьох дітей. Рятувальна операція на місці удару триває.