У Кривому Розі 3 загиблих, 36 постраждалих, зокрема 7 дітей - обладміністрація

Троє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у вівторок.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі, також 36 осіб дістали травм, із них семеро - діти.

"Постійно збільшується й кількість постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх уже 7. А загалом людей, які зазнали травм, - 36. Це на зараз", - написав Лисак.

Раніше він повідомляв про 33 постраждалих, зокрема чотирьох дітей. Рятувальна операція на місці удару триває.