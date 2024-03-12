Данія передає Україні артилерійські установки Caesar, міномети та боєприпаси до них

Данія погодила новий великий пакет військової допомоги Україні, який включає артилерійські установки Caesar, самохідні 120-мм міномети і боєприпаси до них.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії з посиланням на Раду із зовнішньої політики, пакет є 16-м за рахунком і має вартість близько DKK2,3 млрд ($336 млн), який фінансується через Фонд України. Данія співфінансує постачання артилерійських гармат Caesar разом із Францією та 155-мм артилерійських снарядів разом з Естонією та Чехією.

"16-м пакетом допомоги ми підкреслюємо, що ми з Україною надовго. Їхня боротьба за свободу - це також боротьба Європи, і ми не можемо дозволити собі підвести українців зараз. Ми маємо продовжувати нашу підтримку, яка має абсолютно вирішальне значення для результату війни", - сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

"Потрібна величезна політична та економічна воля, якщо Європа хоче реалізувати свої амбіції щодо підтримки України. Особливо це стосується артилерійських боєприпасів. Цим пакетом допомоги ми показуємо Україні й нашим європейським союзникам, що Данія має бажання і здатність продовжувати нашу підтримку України стільки, скільки необхідно. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад і зроблять свій внесок у реалізацію цих можливостей якомога швидше", - сказав міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

Планується використання DKK2,3 млрд коштів Фонду Україна у 2024-2026 рр., з них близько DKK1,3 млрд у 2024 році, близько DKK0,2 млрд у 2025 р. і близько DKK0,7 млрд у 2026 році.