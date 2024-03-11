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19:48 11.03.2024

Макрон відтерміновує візит в Україну, щоб приїхати з більш відчутною допомогою

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Макрон відтерміновує візит в Україну, щоб приїхати з більш відчутною допомогою

Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій візит до України, оскільки хоче прибути з більш відчутними результатами для допомоги Україні, повідомляє Politico.

Раніше, в неділю, Єлисейський палац повідомив, що візит Макрона до України відбудеться в "найближчі кілька тижнів", уточнивши, що це пов'язано з питаннями безпеки.

Politico з посиланням на представника французької дипломатії повідомляє, що причиною перенесення стало бажання Макрона отримати додатковий час для переговорів із союзниками і прибути до України з відчутними результатами.

"Необхідно трохи часу, щоб укласти різні коаліції та обговорити оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - повідомив дипломат.

 

Теги: #візит #макрон

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