Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області пошкоджено будівлю на промисловому об'єкті

У ніч на неділю окупанти атакували Одеську область ударними БПЛА, унаслідок влучання одного з безпілотників пошкоджено будівлю одного з промислового об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Влучанням одного з безпілотників на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Загалом сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих БПЛА в регіоні. Кіпер зазначив, що противник "спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО".