Події

11:51 09.03.2024

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу загинув підліток - ОВА

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У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу загинув підліток - ОВА

Російські окупанти вранці в суботу, 9 березня, завдали удару по Червоногригорівській громаді Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що обстріл вівся з артилерії. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, лінію електропередачі та газопровід.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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