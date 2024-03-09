У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу загинув підліток - ОВА

Російські окупанти вранці в суботу, 9 березня, завдали удару по Червоногригорівській громаді Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що обстріл вівся з артилерії. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, лінію електропередачі та газопровід.