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21:16 08.03.2024

Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

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Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери не розглядають можливості присутності представників Росії на інавгураційному Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії.

"Сьогодні ми багато говорили про нашу Формулу миру. Я вдячний за підтримку пану президенту. Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального Саміту миру на рівні лідерів, який організовується у Швейцарії, - інавгураційного Саміту миру", - заявив він під час пресконференції з президентом Туреччини у Стамбулі.

За словами Зеленського, "це очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на Саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру".

"Що стосується самого формату інавгураційного Саміту: ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, як можуть запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир, і саме справедливий для України", - сказав президент України.

Тому, зазначив Зеленський, "спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат (за підсумками першого Саміту миру - ІФ-У)".

"А вже потім будуть залучати представників Росії - саме тих, хто буде готовий до справедливого миру", - підсумував він.

Раніше під час пресконференції із Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти в себе Саміт миру, але за участю Росії.

 

Теги: #туреччина #саміт_миру

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