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20:22 08.03.2024

Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру - це ганьба, закликаю всі країни нарешті вирішити розбіжності

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Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру - це ганьба, закликаю всі країни нарешті вирішити розбіжності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поточна ситуація з Європейським фондом миру (European Peace Facility, EPF) - це ганьба, і закликав усі країни та партнерів від імені кожного українського солдата вирішити розбіжності.

"Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, усіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті розв'язати ваші розбіжності та дійти до рішення, яке дасть вам змогу допомогти нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб захистити свої села, міста та території", - сказав він на пресконференції з литовським, латвійським, естонським та французьким колегами в Литві в п'ятницю.

Окремо Кулеба привітав ухвалення європейської оборонно-промислової стратегії та висловив сподівання, що стратегію буде реалізовано вчасно і в повному обсязі.

Крім того, Кулеба наголосив на важливості того факту, що зустріч у Парижі дала змогу сформувати коаліцію зброї дальнього ураження та зібрати гроші для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

"Це дуже важливо. Ми цінуємо зусилля чеського уряду і всіх країн, які зробили свій фінансовий внесок. Ми вдячні вам. 800 тис. патронів - це велика цифра, але дуже скоро вона буде вичерпана. Ми не можемо ухвалити рішення, сісти і сказати: нарешті ми зробили це", - сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни, а це означає, що "ми маємо ухвалювати рішення щодня".

"І якщо в інших країн є пропозиції, аналогічні чеській, значить, ми повинні почати збирати гроші на це прямо зараз, сьогодні, і допомогти їм у реалізації", - додав він.

 

 

Теги: #критика #кулеба #фонд_миру

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