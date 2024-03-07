Армія РФ зосередила зусилля на новопавлівському та оріхівському напрямках - спікер ОСУВ "Таврія"

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу відбулося 57 бойових зіткнень, що становить приблизно дві третини від усіх тих, що сталися на фронті, особливо активні бойові дії на новопавлівському напрямку (раніше відомий як мар'їнський, трохи на захід від Мар'їнки): тут сталося більше ніж 20 бойових зіткнень, повідомив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Із новопавлівського напрямку є відомості про просто героїчні дії наших захисників, котрі відбивають найпотужніший натиск російських військ, які перенесли основний удар на Донеччині саме на села Новомихайлівка, Георгіївка та містечко Красногорівка", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер.

Він також повідомив, що активізувався оріхівський напрямок "порівняно з попередніми кількома тижнями, коли були дні взагалі без штурмових дій росіян або один-три штурми за день. Так, за вчора відбулося 16 атак на цьому напрямку, й сьогодні бойові дії не менш активні".

За його словами, вже очевидно, що росіяни хочуть вирівняти роботинський виступ і кидають на це максимальні сили, "хочуть його відбити до президентських виборів у Росії", оскільки цю територію ЗСУ деокупували влітку 2023 року. "Зараз там росіяни зосереджують значні зусилля, але їм це не вдається", - сказав він.

Як повідомив Лиховій, загальні втрати росіян у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу становили 389 осіб, ще трьох узято в полон. "Велику кількість техніки знищено. Зокрема, три танки, 10 БТР, 19 артсистем, 17 автомобілів і три одиниці спецтехніки".

Як зазначив речник ОСУВ "Таврія", на запорізькому напрямку росіяни наразі досить активно використовують квадроцикли, зокрема через те, що в них вибиті танки та бронемашини". За його даними, вчора було знищено ще два квадроцикли, а загалом за кілька тижнів їхні втрати у квадроциклах сягнули кількох десятків.