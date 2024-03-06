Третій тестовий політ місячної ракети SpaceX заплановано на 14 березня - компанія

Третій випробувальний політ надважкої ракети-носія Starship, створюваної для польотів до Місяця і Марса, заплановано на 14 березня, йдеться в повідомленні компанії-розробника SpaceX.

Багаторазова ракетна система Starship складається з космічного корабля і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, створену колись у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Попередні дві спроби запуску ракети, зроблені у квітні та листопаді минулого року, закінчилися невдало.