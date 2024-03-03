Події

21:18 03.03.2024

Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового є двоє дітей

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Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового є двоє дітей

Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового - двоє дітей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

"У Кураховому Донецької області теж постраждали діти. Сьогодні вдень окупанти випустили авіабомбу по п'ятиповерховому будинку. Станом на зараз відомо про 16 поранених людей, серед них 2 дитини - 2006 і 2009 років народження. Пошкоджено більше десятка багатоквартирних будинків", - сказано в повідомленні.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що шістнадцять мешканців міста Курахове Донецької області дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані, внаслідок російського удару по центру міста в неділю вдень.

За попередньою інформацією, росіяни використовували керовану авіабомбу.

 

 

 

Теги: #удар #курахове

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