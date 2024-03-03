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19:10 03.03.2024

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

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Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

Туреччина вважає, що для України і РФ настав час почати діалог щодо припинення вогню, однак переговори про перемир'я не означають "визнання окупації", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Але наш погляд на Україну полягає в тому, що обидві сторони, схоже, досягли межі результатів, яких вони можуть досягти за допомогою війни. Іншими словами, ми вважаємо, що, можливо, настав час розпочати певний діалог у напрямі припинення вогню. Звичайно, це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню", - сказав він на пресконференції з нагоди закриття дипломатичного форуму в Анталії.

Фідан вказав на тисячі жертв війни в центрі Європи в XXI столітті, а також на руйнування інфраструктури та будинків, заявивши, що "цьому потрібно якось покласти край".

"Щоб зупинити це, необхідно прийняти деякі переговори. До цієї думки потрібно звикнути. Іншими словами, я думаю, що ми досягли межі, за якою може йти війна з обох сторін. Звичайно, я ще раз хочу сказати, що не йдеться про визнання окупації", - заявив міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, про що йшлося під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, який брав участь у форумі, Фідан сказав, що вони мали змогу, крім двосторонніх переговорів, обговорити регіональні події. "Є проблеми і на Кавказі, і на Чорному морі, і в Сирії", - додав він.

Окремо глава МЗС Туреччини наголосив, що докладаються серйозні зусилля щодо припинення вогню в Секторі Гази. За його словами, "є велике бажання і зусилля щодо досягнення припинення вогню до Рамадану". Міністр Фідан також повідомив, що наступного тижня вирушить до США на запрошення держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Фідан зазначив, що цього року Дипломатичний форум в Анталії відвідали 4 тисячі 700 осіб із 148 країн. Він додав, що мав можливість зустрітися з 32 своїми колегами.

Зокрема, у заході взяли участь 19 глав держав та урядів, два керівники автономних адміністрацій, 64 міністри, зокрема 52 міністри закордонних справ, один спікер парламенту, 20 парламентаріїв та 20 заступників міністрів закордонних справ.

Міністр додав, що у форумі також узяли участь близько 57 високопоставлених представників міжнародних і регіональних організацій.

 

 

Теги: #рф #туреччина #переговори

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