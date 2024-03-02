МЗС: Єдиний план на майбутнє, який є в України, що веде екзистенційну війну з РФ, - це боротися

Єдиний план на майбутнє, який є в української нації, що веде екзистенціальну війну з РФ, - це продовжувати боротися, заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

"Наш план на майбутнє, єдиний план, який є у нас як у нації, що веде екзистенційну війну з РФ, - це боротися. Завдяки нашим воїнам, солдатам, ми звільнили частину окупованих територій. Ми знищили 20% російського військового флоту в Чорному морі. І ми дозволили, без будь-якої участі Росії, але завдяки нашим партнерам, зокрема Румунії, Болгарії, Туреччині, постачати продовольство. Ми продовжуватимемо боротися, але водночас жодна інша країна не хотіла б миру більше, ніж Україна", - сказав Точицький на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Заступник глави МЗС нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Формулу миру з 10 пунктів, які орієнтовані не лише на досягнення миру в Україні, а й на відновлення порядку, міжнародного права та демократії в усьому світі. Окремо Точицький подякував союзникам за допомогу, зокрема Туреччині, Румунії, Болгарії за організацію групи з розмінування в Чорному морі.

"Якщо ми разом, зробивши це спочатку в Чорному морі, не повернемо агресора до поваги до міжнародного права, до поваги до верховенства закону, до поваги до основних елементів продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки і, звісно, до права народу на вибір своєї долі, у нас не буде кінця історії. Але ми повернемося до історії, як сказав Фукуяма, яка буде продовжена в багатьох куточках світу", - додав він.