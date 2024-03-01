На Донеччині двоє військовослужбовців привласнили та продали понад 3 тонни продовольства для товаришів по службі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які привласнювали та розпродували продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області.

Як повідомляється на сайті ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

"Начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували в документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців. Привласнені продукти фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так, з квітня по вересень 2023 року зловмисники списали понад 3 тонни харчів, зокрема м'ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олію, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам із території частини", - ідеться в повідомленні.

Працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини під час чергової спроби продажу продовольства. Під час обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, що доводить проведення оборудки. Обох зловмисників обвинувачують у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).