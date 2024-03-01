Події

10:26 01.03.2024

На Донеччині двоє військовослужбовців привласнили та продали понад 3 тонни продовольства для товаришів по службі

1 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які привласнювали та розпродували продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області.

Як повідомляється на сайті ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

"Начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували в документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців. Привласнені продукти фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так, з квітня по вересень 2023 року зловмисники списали понад 3 тонни харчів, зокрема м'ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олію, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам із території частини", - ідеться в повідомленні.

Працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини під час чергової спроби продажу продовольства. Під час обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, що доводить проведення оборудки. Обох зловмисників обвинувачують у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Теги: #військовослужбовці #розкрадання #продукти_харчування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 07.02.2024
Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

16:54 02.02.2024
Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

23:40 01.02.2024
Державними нагородами відзначено вже майже 70 тисяч українських воїнів

Державними нагородами відзначено вже майже 70 тисяч українських воїнів

09:35 31.01.2024
Законопроєкти про постмортальне батьківство військових передбачають передання репродуктивних клітин спадкоємцям або близьким родичам

Законопроєкти про постмортальне батьківство військових передбачають передання репродуктивних клітин спадкоємцям або близьким родичам

14:34 26.01.2024
Україна повернула тіла ще 77 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 77 полеглих захисників

12:44 26.01.2024
Міноборони знову провело позапланову перевірку постачання харчування до військових частин, виявлено порушення

Міноборони знову провело позапланову перевірку постачання харчування до військових частин, виявлено порушення

15:48 19.01.2024
Міноборони України виявило несвоєчасність постачань і низьку якість продуктів харчування у в/ч на сході

Міноборони України виявило несвоєчасність постачань і низьку якість продуктів харчування у в/ч на сході

10:27 03.01.2024
Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

19:05 23.12.2023
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в розкраданні на закупівлі снарядів для ЗС України - тримання під вартою на 2 місяці

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в розкраданні на закупівлі снарядів для ЗС України - тримання під вартою на 2 місяці

21:26 22.12.2023
СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, а також 36 артилерійських систем противника

Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

ОСТАННЄ

У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

Останній день лютого в Києві був рекордно теплим

Національний антарктичний науковий центр розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin

Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, поранені троє мирних жителі

Окупанти обстріляли Глухів, Дружбу та 11 сіл у Сумській і Чернігівській областях

Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

Рекомендації групи Макфола-Єрмака враховано в новому санкційному пакеті від Японії

Литва закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА