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12:02 27.02.2024

Погода в Україні в середу: без опадів, на сході вночі легкий мороз, удень до 7° тепла

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Погода в Україні в середу: без опадів, на сході вночі легкий мороз, удень до 7° тепла

У середу, 28 лютого, в Україні буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в західних областях та на Одещині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Києві на середу - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 28 лютого найвища температура вдень була 14,1° у 1998 р., найнижча вночі -20,3° у 1928 р.

У четвер, 29 лютого, також без опадів, уночі та вранці в Україні (крім північних областей) місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура у східних областях уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° (на Закарпатті до 19°); на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 8-10° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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