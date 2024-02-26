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20:03 26.02.2024

Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking

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Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking

Північноатлантична Рада НАТО затвердила заявку України про приєднання до Federated Mission Networking (FMN) як афілійованого учасника.

Як повідомляє Міноборони, FMN – ключова багатонаціональна ініціатива держав-членів та партнерів НАТО з питань взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем у багатонаціональних операціях, зокрема під проводом НАТО. Спільнота вже налічує 38 учасників і має на меті сприяти ефективнішому обміну інформацією та забезпечувати бойове управління під час операцій.

Держави-учасниці впроваджують спільні стандарти, протоколи та процедури для сумісності.

"Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN – це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу в цьому напрямі", - сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністерство оборони подало листа про наміри щодо приєднання до FMN у листопаді 2022 року. З моменту його подання Україна була спостерігачем при FMN. Набуття статусу афілійованого учасника дасть змогу Україні брати участь у процесі прийняття рішень та робити внесок у розробку вимог до взаємосумісності.

Теги: #нато #federated_mission

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