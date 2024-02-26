Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб прискорити надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі у вівторок, повідомляє Bloomberg.

Зустріч відбудеться, щоб прискорити надання союзникам включно з Україною пакету фінансової допомоги, а також запобігти припиненню роботи уряду США.

У тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю, йдеться, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду".

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

"Ми маємо вивести ці гроші за двері", - заявив раніше в ефірі "Fox News" радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також зазначив, що у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана у Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.