Події

13:17 25.02.2024

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" тривають запеклі бої - Тарнавський

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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" тривають запеклі бої - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" тривають запеклі бої, за добу ворог завдав 32 авіаударів і шести ракетних, здійснив 59 бойових зіткнень, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян. Тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційних і шести ракетних ударів, здійснив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл і 93 удари дронами-камікадзе", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Загалом за добу загальні втрати ворога становили 284 особи в живій силі, 22 одиниці в озброєнні та військовій техніці, зокрема, три танки, дев’ять бойових бронемашин, чотири артсистеми, шість автомобілів. ЗСУ нейтралізували або знищили 212 ворожих БПЛА різних типів.

Також шістьох російських окупантів узято в полон.

 

Теги: #війна #зсу #таврія

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