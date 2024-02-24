Канада надасть Україні додаткову допомогу на суму 129 млн канадських доларів і понад $40 млн

Канада надасть Україні додаткову допомогу для забезпечення "стійкості та відновлення" на суму 129 млн канадських доларів і понад $40 млн, повідомила пресслужба уряду Канади.

Як повідомляється, про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який перебуває в Києві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні відвідує Україну разом із міжнародними партнерами, щоб підтвердити постійну та непохитну підтримку України", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду Канади в суботу.

"Прем'єр-міністр Канади оголосив про нову підтримку зусиль України щодо забезпечення стійкості та відновлення", - зазначено в повідомленні. Вона передбачає виділення 75 млн канадських доларів на розмінування, кіберпідтримку та розвідувальну підтримку, 15 млн канадських доларів на допомогу у створенні в Києві Національного музею Голодомору-геноциду в 1932 і 1933 роках, до 39 млн канадських доларів на допомогу в галузі психічного здоров'я, продовольчої підтримки та на реконструкцію і відновлення місцевих громад.

Повідомляється також про виділення понад $22 млн "у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки партнерів Організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста в наданні критично важливої допомоги, включно з екстреними медичними втручаннями, послугами із захисту, житлом, водою, санітарією та харчуванням, а також сприяння дотриманню міжнародного гуманітарного права". Понад $18 млн буде виділено для підтримки різних проєктів: "від розмінування до зниження загроз з боку ядерних або радіологічних матеріалів і хімічної зброї, а також боротьби з дезінформацією".

Раніше повідомлялося про підписання в Києві президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Трюдо Угоди про безпеку, яка передбачає виділення Канадою допомоги у 2024 році в розмірі 3 млрд канадських доларів.