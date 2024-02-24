Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї та майбутні переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, який прибув до Києва в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомила пресслужба глави Української держави.

"Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут", - сказав президент, зазначивши, що візит глави оборонного відомства Швеції є важливим знаком солідарності з Україною.

Як повідомляється, під час зустрічі було обговорено перспективи "спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори про підписання угоди про гарантії безпеки".

Пресслужба президента також повідомила, що Зеленський подякував уряду Швеції за потужну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, до якого увійшли артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Президент також високо оцінив підтримку з боку Швеції Української Формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, який заплановано у Швейцарії.