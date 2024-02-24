На Михайлівській площі Зеленський, президент ЄК та глави урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам'ять захисників України

У другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України президент Володимир Зеленський разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо вшанував пам'ять полеглих захисників України в російсько-українській війні.

"Глава Української держави та іноземні лідери пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та поклали квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві", - повідомила пресслужба президента України.

Воїни почесної варти ЗСУ встановили вінок від президента Володимира Зеленського та вінки від глав урядів Італії, Канади, Бельгії та голови Європейської комісії

Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України.