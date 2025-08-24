Зеленський із дружиною та прем’єр-міністром Канади поклали квіти біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі

Президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді Оленою Зеленською та прем’єр-міністром Канади Марком Карні вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України на Михайлівській площі у Києві.

"Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України", - написав президент у телеграмі.

"Бережемо пам’ять про кожного й кожну. Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям", - додав він.