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13:04 23.02.2024

Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

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Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

Конгрес ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Якщо ви мене запитаєте, я особисто впевнений, що це рішення буде прийнято. Звісно, хотілося, щоб було швидше", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про зустрічі президента з представниками влади США під час Мюнхенської конференції з безпеки, Жовква відзначив зустріч із конгресменами. "Були республіканці, голови комітетів, які, наприклад, нещодавно відвідували Україну. Від жодного представника республіканської партії ми не почули, що не буде ухвалено фінансування Україні, або якісь аргументи проти України. Від усіх чули: "так, nothing personal, це не проти вас, це внутрішнє питання Сполучених Штатів, і ми над цим працюємо", - сказав він.

"Була дуже людська розмова. Деякі говорили: "У моєму штаті дуже багато представників української спільноти - що ви скажете, пане президенте, що нам говорити нашим людям, американцям"? Президент надавав дуже прості, людські аргументи: "Ви просто розкажіть їм про українських дітей, які не лише можуть бути депортовані з окупованих територій, а просинаються щодня під звуки вибухів". І вони казали: "Так, пане президенте, цей аргумент якраз дуже гарно працює на громадськість", - розповів Жовква.

Теги: #конгрес_сша #жовква

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