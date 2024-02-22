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19:37 22.02.2024

Кличко: Розраховуємо на ґрунтовну та ефективну роботу нової ТСК

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Кличко: Розраховуємо на ґрунтовну та ефективну роботу нової ТСК

Міський голова Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що народні депутати після створення спецкомісії з питань дослідження ефективності роботи київської влади також розглянуть законопроєкти, на ухвалення яких столиця очікує вже кілька років.

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни. Коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. - В умовах, коли у столиці забирають найбільше податків, в умовах нестачі працівників на ключових комунальних підприємствах, в умовах "кошмарення" міської влади і постійних маніпуляцій", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Київ уже кілька років очікує на ухвалення Верховною Радою низки важливих для столиці законопроєктів.

"І щодо збереження культурної спадщини, і щодо відповідальності  за порушення комендантської години, і щодо адміністративної  відповідальності за недопуск в укриття, щодо розвитку територій міста та меж столиці. Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти. Тому розраховуємо на ґрунтовну й ефективну роботу нової тимчасової комісії", - наголосив мер.

"Заради розвитку столиці, а не чергових політичних гасел та маніпуляцій. Ознайомлення з тим, як працює місто забезпечимо фахівцям комісії не виступами в телемарафоні та повідомленнями в анонімних телеграм каналах, а зануренням в реальну роботу", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану. ТСК очолив народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу").

 

 

 

Теги: #кличко #київ #тск

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