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04:06 22.02.2024

НКЦПФР погодила можливість бронювання для "БТС Брокер", "Драгон Капітал", ICU і ТЦБ "ПГІ"

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ТОВ "БТС Брокер", ТОВ "Інвестиційний капітал України" (ICU), СП ТОВ "Драгон Капітал" та ТОВ "Торговець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" (ТЦП "ПГІ") визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності в особливий період, що підвищує їхні можливості для бронювання співробітників від мобілізації.

Відповідні рішення ухвалила й опублікувала на своєму сайті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), встановивши відповідність цих компаній раніше визначеним Комісією вимогам.

Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку" як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.

Як повідомлялося, перелік критеріїв віднесення професійних учасників ринку до важливих для ринку НКЦПФР затвердила рішенням №24 від 10 січня цього року. Згідно з ним, інвестиційні фірми, які здійснили власним коштом або коштом клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 млн грн, і компанії з управління активами (КУА), чиї фонди інвестували в ОВДП у 2023 році від 30 млн грн, можуть отримати статус критично важливих і додаткові можливості для бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Згідно з ним, альтернативою для КУА є надання у 2023 році фондами, якими вона управляє, позик підприємствам, пов'язаним з оборонною промисловістю, на суму від 100 млн грн.

Комісія також визнає важливими для ринку управителів майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, якщо ця їхня діяльність пов'язана з будівництвом житла для потреб Міноборони або ветеранів війни та їхніх сімей (за наявності підтвердження відповідного державного органу).

Крім цього, до переліку важливих потрапили профучасники, які забезпечують формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, утворення та функціонування організованих ринків капіталу та або організованих товарних ринків.

Підприємство також буде визначено як важливе для ринку, якщо забезпечує здійснення клірингу та розрахунків (організацію проведення розрахунків) за вчиненими правочинами щодо фінінструментів або продукції чи забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.

Нарешті, важливими визначено підприємства, які є емітентами, що беруть участь у виконанні військових замовлень (за наявності підтвердження відповідного держоргану).

Теги: #інвестбанки #нкцпфр #бронювання #регуляция

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