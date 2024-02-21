Події

23:13 21.02.2024

Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

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Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

Російські окупаційні війська атакували ударними БПЛА Полтавську область, у Миргородському районі пролунали вибухи – попередньо без жертв та руйнувань, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у середу ввечері.

"Окупанти атакували Полтавщину кількома групами БПЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, руйнувань також", - написав він у Телеграм-каналі.

Теги: #атака #україна #полтавська_область #бпла

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