Події

02:20 19.02.2024

Пожежа на французькому заводі з переробки відходів знищила 900 тонн літієвих батарей

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Пожежа на французькому заводі з переробки відходів знищила 900 тонн літієвих батарей

Близько 900 тонн літієвих батарей згоріло на заводі з переробки акумуляторів на півдні Франції, повідомило в неділю агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Пожежа спалахнула в суботу на складі, що належить французькій групі SNAM, яка займається переробкою відходів, у Вів'єзе, на північ від Тулузи, повідомив місцевий радник Паскаль Мазе у своїй заяві на сайті X.

Французькі ЗМІ показали густий дим над складом у Вів'єзе, а газета Le Monde повідомила, що до 70 пожежників боролися за контроль над вогнем.

Шарль Джусті, місцевий чиновник у префектурі Авейрон, до якої належить Вів'єз, заявив в ефірі телеканалу BFM, що небезпеки для людей, які живуть поблизу, немає.

Уночі префектура повідомила у своїй заяві, що пожежа перебуває під контролем, але горить повільно і, як очікується, триватиме ще кілька годин.

У січні 2023 року на складі в Нормандії, де зберігалися автомобільні компоненти і тисячі літієвих батарей, сталася велика пожежа, яку вдалося ліквідувати без жертв. Пожежники заявили, що не було жодних ознак викиду небезпечних забруднювальних речовин в атмосферу.

Теги: #пожежа #франція #акумулятори

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