Під Львовом на трасі до Рава-Руської ДТП із постраждалими, організовано реверсивний рух

Декілька людей дістали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі М-09 біля с. Великі Грибовичі Львівської громади в неділю, повідомляють у телеграм-каналі Патрульної поліції України.

"Біля населеного пункту Великі Грибовичі на автодорозі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталося зіткнення двох транспортних засобів. Є травмовані", - йдеться в повідомленні.

При цьому про кількість постраждалих у патрульній поліції не повідомляють. На фотографіях із місця події видно, що принаймні у двох автівок сильно пошкоджено передні частини та рухові відсіки.

Одразу після ДТП рух трасою було повністю перекрито в обидва боки, проте згодом було організовано реверсний рух, повідомили в поліції.