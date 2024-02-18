Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули двоє людей, ще двоє поранені – ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів у Краматорську Донецької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення, зруйновано 2 будинки і 23 пошкоджено, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Краматорську 2 людей загинули та 2 поранено; зруйновано 2 будинки та ще 23 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено школу. У Лиманській громаді обстріляно Торське та Зарічне", - написав Філашкін у телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарську споруду в Новоукраїнці Вугледарської громади, 2 будинки та заклад культури в Желанному Очеретинської громаді, 2 багатоповерхові будинки в Гострому та 4 приватні будинки у Веселому Гаю Курахівської громади, 6 приватних будинків у Селидовому, будинок у Сіверську.

Також внаслідок обстрілів зруйновано школи у Малинівці Гродівської громади та в Селидовому.

Ворог тричі обстріляв приватний сектор Курахового, а також Роздолівку, Федорівку, Васюківку Соледарської громади.

За добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 37 осіб, у тому числі 5 дітей.