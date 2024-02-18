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01:42 18.02.2024

ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

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ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

У суботу, 17 лютого, президент США Джо Байден зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб наголосити на готовності Сполучених Штатів і надалі підтримувати Україну напередодні дворічних роковин жорстокого вторгнення Росії, повідомляється на сайті Білого дому.

"Сьогодні вранці українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців", - ідеться в заяві.

Зазначається, що Байден наголосив на необхідності того, щоб Конгрес терміново ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

"Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету й територіальної цілісності України, а також необхідність покласти витрати на російський уряд, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії", - наголошується в заяві Білого дому.

Теги: #сша #україна #авдіївка

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