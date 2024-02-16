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15:22 16.02.2024

У зв'язку з пошкодженням контактної мережі в Польщі українські поїзди до та з Перемишля можуть затримуватися - "Укрзалізниця"

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У зв'язку з пошкодженням контактної мережі в Польщі українські поїзди до та з Перемишля можуть затримуватися - "Укрзалізниця"

У зв'язку з пошкодженням контактної мережі в Польщі українські поїзди до та з Перемишля можуть мати затримки й зміни в розкладі, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

"Поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля. У зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів. Посадка в автобуси буде здійснюватись за квитками на поїзд", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби.

"Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом і прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня", - додали в "Укрзалізниці".

 

Теги: #польща #укрзалізниця

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