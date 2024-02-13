Події

02:13 13.02.2024

Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

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Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини на станції метро Нью-Йорка, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

Стрілянина сталася о 16:38 (23:38 за Києвом) на станції метро в Бронксі, повідомила поліція, додавши, що було вбито чоловіка віком 30 років. Представник пожежної служби назвав чотири із п'яти поранень "серйозними".

На відео з вертольотів телевізійних новин видно поїзд метро, що зупинився на станції, і помаранчеві конуси на естакаді станції на перетині проспектів Маунт-Іден і Джером у Бронксі.

Поліція повідомила, що одразу після стрілянини ніхто не був затриманий.

Теги: #сша #метро #нью_йорк #стрілянина

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