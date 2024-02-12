У Харкові перевірять місця зберігання й реалізації нафтопродуктів

Міський голова Харкова Ігор Терехов дав доручення перевірити всі місця зберігання й реалізації нафтопродуктів у місті.

"Доручив міській комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні об'єкти на території Харкова. Прошу бізнес із розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку рф",- написав Терехов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 лютого в Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання в нафтобазу трьох дронів, запущених із території Бєлгородської області, розпочалася масштабна пожежа. У результаті семеро людей, зокрема троє дітей, загинули, три особи постраждали. 57 людей залишилися без житла.