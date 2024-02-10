Росіяни десять разів обстріляли Нікопольський район

Російські окупанти за добу 10 разів атакували Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом - Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громада. Агресор цілив артилерією і дронами-камікадзе", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок атак пошкоджено 4 приватні будинки та авто. Одну господарську споруду знищено і ще одну - понівечено. Також пошкоджено лінії електропередачі.