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13:12 10.02.2024

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

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Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

На Куп'янському напрямку ворог залучає свої резерви, щоб заповнити значні втрати, повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втраченим на цьому напрямку і намагається атакувати біля населеного пункту Синьківка з метою подальшого проходження в напрямку Куп'янська та його блокування", - сказав Євлаш в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він додав, що противнику доводиться заповнювати втрати замість посилення угруповання через досить великі ворожі втрати на тому напрямку, які "в рази перевищують наші втрати".

За словами Євлаша, перевагу над ворогом дають фортифікаційні споруди та прояви тактичної майстерності українських командирів.

Теги: #купянський_напрямок

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