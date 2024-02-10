У Харкові внаслідок пожежі загинула людина

У Харкові внаслідок пожежі, спровокованої влучанням ворожих "Шахедів" в АЗС, загинула людина, повідомляє Харківська обласна прокуратура в суботу вночі.

"Виявлено тіло одного загиблого", - повідомляє пресслужба облпрокуратури в Телеграм.

Раніше керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що пожежа знищила близько 15 приватних житлових будинків, одну людину госпіталізовано з важкими опіками. Фільчаков також уточнив, що кількість постраждалих може збільшитися.